Mais où est passé l'arbre offert par Emmanuel Macron à Donald Trump ?

C'est ce qu'a indiqué un photographe de l'agence Reuters, qui a constaté qu'il ne restait plus qu'«une tâche jaune» à l'endroit où l'arbre avait été planté dans les jardins de la Maison-Blanche.

Vous vous souvenez de l'arbre planté par Donald #Trump et Emmanuel #Macron ? Et bien le cadeau symbolique offert par la France aux USA a été déplanté par la Maison Blanche nous raconte ce soir @BILD Photo @Reuters pic.twitter.com/CS9RN5hyNF

Le chêne venait d'une forêt du nord de la France, où 2.000 marines américains avaient trouvé la mort pendant la Première Guerre mondiale.

Emmanuel Macron et Donald Trump avaient planté l'arbre, accompagnés de leurs épouses respectives, et devant les caméras des journalistes du monde entier. L'image a d'ailleurs fait l'objet de nombreux détournements sur les réseaux sociaux.

- Je vais construire un immense building



- Et moi une tour Eiffel géante !



- Manu encore 30min et après tu rentres à la maison



- Oh allezzz ! pic.twitter.com/k7FgNmg1x6

— Croche Pat (@Croche_Pat) 24 avril 2018