Canada : un cadavre caché dans les toilettes des femmes d'un centre commercial

Macabre découverte dans un centre commercial de Calgary (Canada). Le corps d’un homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé emmuré dans les toilettes des femmes.

C’est un employé de la galerie marchande, appelé sur les lieux pour réparer des toilettes défectueuses, qui a découvert le cadavre coincé derrière un panneau de métal. Des pompiers ont dû intervenir pour sortir le corps du mur.

Dans l’attente des résultats de l’autopsie, les causes du décès de la victime demeurent inconnues.

Les forces de l’ordre ne s’expliquent pas non plus comment l’homme s’est retrouvé dans le mur. Le mystère est d’autant plus entier que selon leur enquête, la victime était vivante quand elle s’est retrouvée coincée derrière les toilettes.