Hommage aux journalistes afghans pour la Journée mondiale de la liberté de la presse

«Les journalistes d'Afghanistan sont parmi les plus courageux au monde» : l'hommage rendu aux professionnels afghans de l'information était unanime jeudi, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, après les attaques qui ont tué dix d'entre eux lundi.

«Travaillant dans les conditions les plus difficiles, ils font face à des menaces, des intimidations et des violences simplement parce qu'ils font leur travail», a aussi affirmé dans un communiqué Omar Waraich, l'adjoint au directeur de l'ONG Amnesty international pour l'Asie du sud, dans un communiqué.

Un double attentat suicide, revendiqué par Daesh, a tué 25 personnes lundi à Kaboul, dont 9 journalistes venus couvrir le premier attentat. Parmi eux, le chef photographe de l'AFP, Shah Marai, ainsi que des reporters travaillant pour Tolo News, 1TV, Radio Free Europe and Mashal TV. Le même jour, un correspondant de la BBC a été abattu par des hommes armés non identifiés dans l'est du pays.

Ce jeudi «sert à renouveler notre engagement et nous rappeler nos sacrifices», a estimé Parwiz Kawa, rédacteur-en-chef du quotidien afghan Hasht-e-Subh. C'est «jour de recueillement», assurait Abdullah Khenjani, le rédacteur-en-chef de 1TV, dont un reporter et un caméraman ont péri lundi. «Cette journée nous rappelle combien la dernière année a été dure", a-t-il poursuivi, ajoutant que ses collègues et lui-même étaient dévastés "surtout quand on voit les chaises vides dans notre rédaction».

La chaîne privée d'information a en outre été fortement endommagée quand un camion piégé a explosé en mai 2017 dans le centre de Kaboul, tuant au moins 150 personnes. Quelques heures après l'attentat, 1TV avait repris ses retransmissions.