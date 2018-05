Donald Trump mime les exécutions au Bataclan pour justifier sa politique sur les armes à feu

Après avoir salué Emmanuel Macron – qualifié de «très bon gars» – Donald Trump a évoqué le problème, selon lui, des Français non armés.

«Personne n'a d'arme à feu à Paris, personne. Et nous nous rappelons tous que plus de 130 personnes sont mortes, plus un très grand nombre de blessés (...). Ils ont été brutalement assassinés par un groupe de terroriste qui avaient des armes».

Trump at #NRAConvention cites 2015 Paris, France attack that killed 130 people, says it wouldn't happen here because we have guns, but he never mentions the 851 people injured and 58 killed in the Las Vegas attack last October in gun-toting America. pic.twitter.com/LdQIgHgJFS

— Keith Boykin (@keithboykin) 4 mai 2018