Emmanuel Macron sera reçu par le pape François «fin juin»

Le président français Emmanuel Macron sera reçu «fin juin» par le pape François, a indiqué vendredi le Vatican.

La visite d'Emmanuel Macron «est en train d'être organisée pour fin juin», a déclaré Greg Burke, directeur de la salle de presse du Vatican, confirmant une information parue dans l'hebdomadaire catholique La Vie.

En novembre, le président français avait indiqué son intention de prendre possession du titre de premier et unique chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape à Rome, une tradition qui remonte à Henri IV. Le pape François avait félicité Emmanuel Macron pour son élection, il y a un an, en évoquant la «tradition chrétienne» de la France qui est appelée à défendre «une société plus juste».