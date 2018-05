Donald Trump mime les exécutions au Bataclan pour justifier sa politique sur les armes à feu

Lors d'un discours prononcé à l'occasion de la convention annuelle de la National Rifle Association (NRA) – le puissant lobby américain des armes –, vendredi 4 mai à Dallas (Texas), Donald Trump a évoqué l’attentat du Bataclan pour appuyer sa politique pro-armes à feu dans son pays.

Après avoir salué Emmanuel Macron – qualifié de «très bon gars» – Donald Trump a évoqué le problème, selon lui, des Français non armés.

«Personne n'a d'arme à feu à Paris, personne. Et nous nous rappelons tous que plus de 130 personnes sont mortes, plus un très grand nombre de blessés (...). Ils ont été brutalement assassinés par un groupe de terroriste qui avaient des armes».

Trump at #NRAConvention cites 2015 Paris, France attack that killed 130 people, says it wouldn't happen here because we have guns, but he never mentions the 851 people injured and 58 killed in the Las Vegas attack last October in gun-toting America. pic.twitter.com/LdQIgHgJFS — Keith Boykin (@keithboykin) 4 mai 2018

Donald Trump a ensuite commencé à mimer les terribles exécutions survenues dans la salle du Bataclan.

«Ils les ont exécutés, les uns après les autres. Boom. Viens ici. Boom. Viens ici. Les survivants ont dit que ça a duré une éternité. Mais si un employé, si quelqu'un dans cette salle avait eu une arme, les terroristes se seraient enfuis ou seraient morts. Ça aurait été une toute autre histoire.»

Les réseaux sociaux outrés

Cette intervention n’est évidemment pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, scandalisés que le président américain puisse imiter les terroristes et se servir des attentats pour justifier ses positions en matière d’armes à feu.

2)#Breaking Imaginez le président #Macron en #France parler des attentats du 11 septembre en"imitant" le bruit des avions qui s'écrasent pour critiquer par exemple la sécurité des aéroports US. C'est ce que vient de faire ceteris paribus #Trump sur le #Bataclan face à la NRA... — Corentin Sellin (@CorentinSellin) 4 mai 2018

Au lieu de parler des fusillades à répétition dans son pays, Trump parle devant la NRA des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, assurant que le nombre de morts n'aurait pas été le même si la France n'avait pas "les lois les plus strictes au monde en matière de port d'armes"... — Charlotte Oberti (@C_Oberti) 4 mai 2018

Le respect pour les morts et les victimes est mort ce soir...#Bataclan



ladies and gentlemen, ce n'est pas l'idiot du village mais un président qui fait l'imitation...



Et pourquoi ? VENDRE, faire du bénéf....



— Sébastien Chemin (@CheminSebastien) 4 mai 2018

Effroyable Donald Trump qui caresse la NRA dans le sens du poil et fait l’apologie des armes sur le dos des morts du #Bataclan. https://t.co/nEeID3uhrx — David Abiker (@DavidAbiker) 4 mai 2018

Vive réaction de la classe politique française

L'ancien président français François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls ont vivement réagi à ces propos. L'ancien occupant de l'Elysée s'est exprimé par communiqué, estimant que «les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu'il pense de la France et de ses valeurs». «L'amitié entre nos deux peuples ne sera pas entachée par l'irrespect et l'outrance. Toutes mes pensées vont aux victimes du 13 Novembre», a-t-il ajouté.

«Indécent et incompétent. Que dire de plus ?», a tweeté Manuel Valls en accompagnement d'une dépêche sur les propos de Donald Trump.

Indécent et incompétent.Que dire de plus? https://t.co/Dr7zS5sh4P — Manuel Valls (@manuelvalls) 5 mai 2018

«Indignation et dégoût après les propos de Donald Trump sur les attentats du 13-Novembre. Solidarité avec les victimes et les Français choqués. La transgression, c'est l'irrespect», a aussi déclaré l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui occupait le poste de ministre de l'Intérieur au moment des attentats de 2015, également sur Twitter.