John McCain ne veut pas de Trump à son enterrement

Selon les médias américains, l'ex-candidat à l'élection présidentielle américaine et actuel sénateur d'Arizona John McCain, atteint d'un cancer du cerveau, souhaiterait que Donald Trump ne soit pas convié à ses obsèques.

Le sénateur et le président des Etats-Unis entretiennent en effet des relations plus que tumultueuses, si bien que John McCain aurait demandé que ce soit le vice-président, Mike Pence, qui représente la Maison-Blanche à son enterrement, comme l'a rapporté le New York Post ce samedi 5 mai. Les anciens présidents George W. Bush et Barack Obama devraient quant à eux prononcer un éloge funèbre.

Depuis plus d'un an, l'élu républicain, vétéran de la guerre du Vietnam, se bat contre un glioblastome, une tumeur cérébrale fréquente mais particulièrement agressive, dont le taux de survie est l'un des plus faibles. Il est actuellement de retour à son domicile en Arizona, où il se remet d'une opération après une infection intestinale.

L'inimitié entre John McCain et Donald Trump a été affichée aux yeux de tous en 2016, lors de la campagne des primaires républicaines pour la présidentielle américaine. Dans un discours, l'actuel locataire de la Maison-Blanche s'en était violemment pris à son adversaire, capturé pendant la guerre du Vietnam lorsque son avion avait été abattu en 1967 : «C'est un héros parce qu'il a été capturé ? J'aime les gens qui n'ont pas été capturés», avait-il lancé.

Depuis cette attaque, le sénateur, qui appartient pourtant au même parti politique que Donald Trump, ne cesse de faire obstacle aux promesses de celui qui fut élu en 2016 : l'été dernier, il avait ainsi voté contre l'abrogation partielle de l'Obamacare, s'attirant les foudres du président.