Nucléaire iranien : Donald Trump annoncera sa décision mardi après-midi

Le président des Etats-Unis a communiqué comme à son habitude via son compte Twitter. Il a indiqué sur le réseau social qu'il annoncerait mardi après-midi sa décision quant à la participation des Etats-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

