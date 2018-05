Donald Trump annonce le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien

Le président Donald Trump a annoncé mardi le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en direct de la Maison Blanche.

L'information avait déjà été révélée par un responsable américain, c'est désormais officiel. Donald Trump a annoncé la décision que beaucoup redoutaient en retirant les Etats-Unis de l'accord de Vienne.

«Les clauses de cet accord sont inacceptables. Si je le poursuis, il y aura une course aux armements», a commencé par affirmé le chef d'Etat qui a également avoir affirmé détenir la preuve que l'Iran avait menti. «Cet accord ne permet pas de contenir les ambitions nucléaires de l'Iran. Il ne fait rien pour contenir l'activité de déstabilisation de l'Iran, y compris son soutien au terrorisme»

Il a logiquement indiqué que les sanctions contre l'Iran seraient rétablies, puisque la levée progressive de ces dernières étaient consécutives à l'accord sur le nucléaire signé en 2015 par Barack Obama. En échange, la communauté internationale avait obtenu de l'Iran qu'elle ne se dote par de l'arme nucléaire.

Les Etats-Unis, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Iran avaient signé cet accord après 21 mois de négociations houleuses et une dizaine d'années de crise.

Les réactions de la communauté internationale

Emmanuel Macron a réagi après s'être s'entretenu avec ses homologues allemande et britannique, Angela Merkel et Theresa May, vers 19h30, tous trois vivement opposés au retrait des Etats-Unis de l'accord.

Nous travaillerons collectivement à un cadre plus large, couvrant l’activité nucléaire, la période après 2025, les missiles balistiques et la stabilité au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, au Yémen et en Irak.https://t.co/QKoEQVoT7H — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 mai 2018

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 mai 2018

Benyamin Netanyahu a indiqué, quant à lui, «soutenir totalement» la décision «courageuse» de Donald Trump.

«Israël soutient totalement la décision courageuse prise aujourd'hui par le président Trump de rejeter le désastreux accord nucléaire» avec la République islamique, a dit déclaré le premier ministre en direct sur la télévision publique israélienne dans la foulée de la déclaration du président américain.