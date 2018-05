Canada : le marché du cannabis légal va égaler celui de l'alcool

Les Canadiens pourraient bien préférer un joint à un verre de vin. Alors que le Canada s'apprête à légaliser le cannabis à usage récréatif au mois de juillet au plus tard, une étude de la Banque impériale du commerce du Canada (CIBC) estime que les ventes de cannabis légales seront comparables à celle d'alcool.

La CIBC a ainsi calculé que les Canadiens consommeront quelque 800 000 kilos de cannabis au cours des deux premières années suivant la légalisation, dont la majeure partie à usage récréatif et non médical. Ce qui proportionnellement représenterait bien plus que les ventes de spritueux, et serait comparable aux ventes de vin.

«Nous pensons qu'en 2020, le marché légal du cannabis approchera 6,5 milliards de dollars en termes de ventes au détail», écrit la CIBC dans son rapport. Pour mettre cela en contexte, cela représente davantage que le total des spritueux vendus dans ce pays et approche le vin en termes d'échelle».

60 000 kilos de cannabis par an actuellement

Actuellement, les Canadiens consomment déja près de 60 000 kilos de cannabis par an, mais uniquement à usage médical. Mais la CIBC estime que cela représente «une goutte par rapport au marché illicite». En 2017, les ventes légales de cannabis ont représenté 5,7 milliards de dollars, à comparer aux 16 milliards de dollars de ventes de tabac, 9,2 milliards de ventes de bière, 7 milliards de dollars de vente de vin et 5,1 milliards pour les spiritueux.

L'étude précise toutefois que le volume des ventes de cannabis récréatif légal dépenderont en partie du prix. Celui-ci pourrait atteindre environ 10 dollars le gramme, alors qu'on le trouve à 7 dollars le gramme au marché noir.

Quoiqu'il en soit, le gouvernement du Canada devrait s'y retrouver : les taxes pourraient représenter quelques 5 milliards de dollars par an.