L'avion transportant les Américains libérés par Pyongyang a atterri près de Washington

Arrivé sur place en hélicoptère depuis la Maison Blanche, le président américain Donald Trump qui a salué mercredi le geste de «bonne volonté» du leader nord-coréen Kim Jong-un, devait personnellement accueillir les trois hommes.

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la libération par la Corée du Nord de trois prisonniers américains, qui sont en route vers les Etats-Unis.

«Je suis ravi de vous informer que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo est dans les airs et en route pour rentrer de Corée du Nord avec trois merveilleux messieurs que tout le monde a hâte de rencontrer», a tweeté Donald Trump, précisant qu'il les accueillerait à leur arrivée à la base Andrews près de Washington à 2H00 jeudi (6H00 GMT).

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 mai 2018