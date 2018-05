Le 1er étage d’une fusée de SpaceX se pose sur une barge en mer

C'est la 14e fois que SpaceX réussit cette prouesse mais l'image continue, à chaque lancement, de faire le tour des réseaux sociaux. Vendredi soir, la firme américaine a effectué le lancement de Falcon 9 Block 5, sa fusée la plus puissante.

Et elle a réussi à faire poser le premier étage de la fusée, comme prévu, sur la barge stationnée dans l'océan Atlantique, appelée «Of Course I Still Love You». Un exploit retweeté 21.000 fois samedi matin.

Falcon 9 Block 5 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship. pic.twitter.com/YHqdxIrc8b — SpaceX (@SpaceX) 11 mai 2018

SpaceX est désormais parvenue à récupérer onze de ses lanceurs sur la terre ferme et quatorze sur une barge en mer, ceci dans le cadre de ses efforts pour limiter le coût des lancements en recyclant une partie des fusées.

«Décollage», a tweeté la société peu après que la fusée a quitté son pas de tir à Cap Canaveral (Floride) à l'heure prévue, 16H14 locales (20H14 GMT). Il s'agit du vol inaugural de cette fusée de nouvelle génération, présentée comme plus puissante et plus facile à réutiliser que sa petite soeur Falcon 9.