Un homme blessé par balle par son chien

Aux États-Unis, un homme a été blessé à la jambe par balle par son propre chien. La police a annoncé qu’elle n’engagerait aucune poursuite.

Les faits sont survenus mercredi 9 mai, dans l’Iowa. Richard Remme, 51 ans, s’amusait avec son chien, Balew, un croisement entre un pitbull et un labrador, alors qu’il portait son pistolet Ruger 9 mm à la ceinture.

Le chien a alors tenté de monter sur les genoux de son maître, installé sur le canapé. «J’étais sur le canapé et on faisait les fous, le chien et moi. Je le descendais de mes genoux et il y revenait en sautant», a ainsi raconté Richard Remme au journal local The Messenger.

Ce faisant, il semblerait que Balew ait désactivé le cran de sureté de l’arme en l’accrochant avec son harnais puis ait marché sur le revolver, actionnant ainsi la détente avec sa patte. La balle est alors partie se loger dans la jambe de son propriétaire. «Je me suis fait tirer dessus par mon chien», a résumé la victime jeudi, de son lit d’hôpital.

«Notre enquête sur les faits n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer les déclarations de l'homme concerné. Cela pris en compte, aucune poursuite ne sera lancée», a annoncé Cory Husske, de la police de la ville de Fort Dodge, cité par l’AFP.