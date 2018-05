Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin... les 10 cryptomonnaies à connaître

Le Bitcoin et les cryptomonnaies suscitent un intérêt croissant, tant pour la technologie sur laquelle ils reposent, la blockchain, que pour les profits potentiels que certains croient y déceler.

Il existe des milliers de monnaies cryptées, certaines valant seulement quelques centimes d'euros. Le principal rival de Bitcoin est Ethereum, qui a connu début janvier une progression spectaculaire. Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin ou encore IOTA sont d'autre acteurs majeurs du monde des cryptomonnaies. Petit tour d'horizon.

Bitcoin

Le Bitcoin est la star des cryptomonnaies, la première à avoir attiré l'attention du grand public. Crée en 2008, elle fête déja ses dix ans cette année. Son inventeur, Satoshi Nakamoto, reste mystérieux. On ne sait pas s'il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personne, et le milliardaire Elon Musk a récemment nié être derrière cette identité. Cette inconnue correspond à la philiosophie qui sous-tend le Bitcoin, à savoir fournir une monnaie totalement décentralisée, sans contrôle des Etats, d'une entreprise ou d'une personne.

Le Bitcoin, comme toutes les autre cryptomonnaies, repose sur la technologie du blockchain. Il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'informations, fonctionnant sans organe central de contrôle. Lorsque deux utilisateurs échangent de la monnaie cryptée, ils sont donc les deux seul à avoir accès à la transaction, ce qui représente un avantage certain en termes de sécurité. Une blockhain peut être comparée à un livre de comptes, puisque l'intégralité des transactions y sont listées, ce qui la aussi permet de garantir la sécurité des transactions.

Comme s'il s'agissait d'une matière première, et contrairement aux devises traditionnelles, le nombre de Bitcoin en circulation est limité. Au final, vers 2140, la création de Bitcoin sera stoppée, et on comptera alors 21 milions d'unités.

En atteigant la barre des 10.000 dolllars en novembre, le Bitcoin a attiré l'attention des médias traditionnels, du monde de la finance traditionnel, et du grand public. Nombre d'obervateurs ont alors pointé le risque d'éclatement de la bulle. Mais après une chute - relative - liée en partie au fait que les sites de transactions ont planté en raison d'une trop grand affluence, le Bitcoin est remonté, flirtant un temps avec les 20.000 dollars avant de redescendre ces derniers jours jusqu'à 7.500 dollars. Un crash selon certains, une simple correction selon d'autres.

Certains estimentque le Bitcoin pourrait un jour remplacer le dollar, qui avait lui-même remplacé l'or, comme étalon des transactions internationales.

Des améliorations considérables seraient à venir en termes de rapidité et de coût des transacitons, ce qui pourrait faire grimper le cours du Bitcoin.

Ethereum

Ethereum et sa monnaie, l'Ether, est désormais installé à la deuxième place des cryptomonnaies les plus populaires, derrière Bitcoin.

L'entreprise Ethereum a été fondée en 2013 par un informaticien russo-canadien âgé à l'époque de 19 ans, Vitalik Buterin. Lancé le 30 juillet 2015, l'Ethereum, la plate-forme qui supporte l'Ether, a connu une forte augmentation de sa valeur ces derniers mois.

La force de l'Ethereum, par ailleurs comparable au Bitcoin, repose sur sa blockhain, la technologie sur laquelle il est basé. Celle-ci permet de réaliser des «smart contracts», ou contrats intelligents. Certains estiment que cela pourrait être encore plus révolutionnaire que l'intelligence artificielle, en modifiant et en améliorant radicalement la façon dont s'opèrent toutes les transactions. La blockchain d'Ethereum pourrait ni plus ni moins remplacer les notaires, avocats ou autres en jouant le rôle de «tiers de confiance» lors d'une transaction, et en mettant en quelques secondes en place des contrats sans failles, de manière bien plus efficace qu'un humain.

Litecoin

Basé sur la technologie Bitcoin, le Litecoin est l'une des cryptomonnaies les plus connues, étant prise en compte par la plateforme d'échanges Coinbase, la plus populaire actuellement.

Crée en 2011 par Charles Lee, un ancien employé de Google, qui est parti du code source de Bitcoin (en open source), pour mettre au point son propre code, le Litecoin est une cryptomonnaie distribuée sous licence libre.

Le blockchain sur lequel est basé le Litecoin a ainsi été amélioré par rapport à celui du Bitcoin. Cela a notamment permis d'accélérer le processus de vérification et donc d'augmenter la rapidité des transactions, supérieure actuellement à celle de ses concurrents. Et les frais de transaction sont bien plus faibles que ceux du Bitcoin. Le Litecoin est ainsi particulièrement destiné aux transactions quotidiennes.

Comme le Bitcoin et la plupart des cryptomonnaies, le Litecoin sera produit dans un nombre limité. Le taux d'émission suit une série géométrique qui diminue de moitié tous les 840.000 blocs, et atteindra à terme 84 millions de Litecoins.

IOTA

Si l'Ether est tournée vers les «smart contracts», l'IOTA (ou MIOTA) est lui lié aux objets connectés, à «l'internet des objets» (Internet of things, en anglais), que certains qualifient de «quatrième révolution industrielle».

Crée en 2015 par David Sonstebo, Sergey Ivancheglo, Dominik Schiener et Dr. Serguei Popov, IOTA est basée sur une technologie qui permet les transactions sans frais et instantanées entre les machines dans l'environnement de l'internet des objets.

Contrairement au Bitcoin et à la plupart des cryptomonnaies, les unités de IOTA existent déja (2.779.530.283 au total), et la devise ne repose donc pas sur le système de minage (création d'unités via des ordinateurs, ndlr).

L'IOTA se différencie également des autres cryptomonnaies par le fait qu'il ne repose pas sur la technologie du blockchain, évoquée plus haut. Il est basé sur la technologie Tangle, entièrement décentralisée, qui permet les transactions sans frais, sécurisées, et instantanées.

Les applications sont nombreuses. L'IOTA permettant les micro-transactions puisqu'il n'y a pas de frais, de nombreuses compagnies, et notamment les petites entreprises, les commerçants pourraient s'y intéresser. La technologie Tangle sur laquelle repose le IOTA peut aussi être utilisée pour transférer des données, peut s'appliquer pour mettre en place les votes électroniques, ou encore servir de base à des messageries cryptées.

Now this is something to be proud of: More than $1billion trading volume in IOTA, becoming the most traded currency on the top exchanges. #IOTA pic.twitter.com/FbiHg6XxWe — Dominik Schiener (@DomSchiener) 5 décembre 2017

Bitcoin Cash

Surnommé «le vrai Bitcoin» par ses adeptes, le Bitcoin Cash est né le 1er août 2017 d'un schisme («hard fork») avec le Bitcoin. S'il est basé sur la même blockchain, il est plus rapide et garantit des transactions moins onéreuse que le Bitcoin. Mais ce dernier devrait connaître prochainement des évolutions lui permettant de rattrapper son déficit.

Le Bitcoin Cash a a été listé par la plateforme d'échange de cryptomonnaies de référence, Coinbase. Il s'agit seulement de la quatrième monnaie cryptée à y faire son entrée, après le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin.

Monero

Crée en 2014, Monero (qui signifie «pièce» en esperanto) ne repose pas sur le code de Bitcoin mais sur la technologie cryptonote. Celle-ci est plus sûre, garantit l'anonymat à ses usagers (le montant des transactions est également impossible à voir de l'extérieur) et surtout est évolutive, ce qui garantit qu'elle pourra supporter l'augmentation prévue du volume de transactions dans les années à venir.

L'alorythme qui gère le minage de Monero est également décrit comme supérieur à celui du Bitcoin par nombre d'utilisateurs, puisqu'il permet aux particuliers de miner sans problème. Monero repose ainsi largement sur la communauté qui le supporte.

NEO

Certains qualifient NEO «d'Ethereum chinois». Fondé par Da Hongfei, NEO se place comme également IOTA, sur le secteur de la «smart economy» ou «économie intelligente». «Nous espérons que la plateforme pourra être utilisé dans différents scénarios comprenant une interface utilisateur («front end scenarios») , comme des portefeuilles d’actifs numériques, des forums, des systèmes de vote, de gestion de profil et des applications mobiles. la plate-forme dispose également d’une API ouverte qui peut être utilisée pour intégrer NEO à une autre architecture logiciel», a expliqué Da Hongfei.

NEO semble amené à dépasser les frontières de la Chine pour s'imposer au niveau mondial. Même l'interdiction des cryptomonnaies par la Chine n'a pas semblé l'affecter.

Par rapport à l'Ethereum, NEO présente quelques atouts, en supportant notamment de multiples supports de programmation informatique, ce qui doit permettre a de nombreux nouveau développeurs de participer. Pour simplifier, il s'agit d'un système plus ouvert, qui doit permettre de stimuler l'innovation.

Ripple

Ripple a connu une forte croissance depuis mi-décembre, détrônant Bitcoin Cash sur le podium des cryptomonnaies les plus populaires, et dépassant même plus récemment l'Ether, pour prendre la deuxième place en termes de capitalisation derrière le Bitcoin. Le Ripple a la spécificité d'avoir le soutien des banques : UBS, UniCredit ou encore Santander utilisent déja sa blockchain, qui permet de transférer des fonds sans frais.

Rejetée par les «geeks» et les «cypherpunks», qui défendent les libertés individuelles et les monnaies cryptées comme solution pour sortir de l'ornière des institutions financières et des Etats, le Ripple semble promis à un bel avenir grâce au soutien des banques.

Proud of the work done by team @Ripple w/ @federalreserve Faster Payments Task Force to drive #payments innovation https://t.co/c9rNi5gFLh — Chris Larsen (@chrislarsensf) 21 juillet 2017

Cardano (ADA)

Fondées par l'ancien PDG d'Ethereum Charles Hoskinson, Cardano et sa cryptomonnaie ADA est une blockchain comparable à Ethereum. La cryptomonnaie a connu une forte hausse récemment, se plaçant dans les top 10 en terme de valorisation globale. Sa blockchain, basée sur un algorithme mathématique baptisé Ourobros, est censé rendre les transactions hautement sécurisées, rapies et fiables. Elle permet aussi le développement de contrats intelligents.

Dash

Dash fait également partie des cryptomonnaies qui montent. Ses frais de transaction très bas et la rapidité des ces transactions font de Dash une monnaie d'échange recherchée. «DASH est en train de devenir la crypto-monnaie de paiement tandis que Bitcoin s’affirme comme Gold 2.0 », a estimé le spécialiste du Bitcoin Max Keizer.