Chine : le cockpit d’un avion explose en plein vol

Pour une raison encore inconnue, une partie du pare-brise de l’appareil s’est fissurée avant de se briser alors que l’avion se situait à près de 32.000 pieds.

Le copilote a été sérieusement blessé au visage et à la taille après avoir été à moitié aspiré en-dehors de l’avion. Une hôtesse a également été blessée, plus légèrement, pendant l’atterrissage d’urgence.

«Le pare-brise a éclaté soudainement et un bruit fort a retenti. Quand j’ai regardé de côté, j’ai vu que le copilote se trouvait déjà à moitié à l’extérieur de l’appareil à travers la fenêtre. Heureusement, sa ceinture était attachée», a expliqué le pilote de l’avion à la presse chinoise.

«Tout volait dans la cabine de pilotage. Beaucoup d’équipements fonctionnaient mal et le bruit était si fort qu’on n’entendait plus la radio», a-t-il ajouté. Des photos du cockpit avant et après l’accident témoignent en effet de la catastrophe.

#3U8633 Crew had to operate manually because part of FCU sucked out. No windsield, lost pressure, extremely noisy, 300kt wind, multiple failure. This is a remarkable incident in aviation history. Hero pilots saved everyone. pic.twitter.com/ShVyXArh34

— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 14 mai 2018