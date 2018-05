Meghan Markle et Kate Middleton : les 5 différences

La comparaison est inévitable. un peu plus de sept ans après le fastueux mariage de son frère, le prince William, avec Kate Middleton, le prince Harry épousera, ce samedi, l’actrice américaine Meghan Markle. Quelles différences opposent les deux duchesses ?

Des tempéraments opposés

Les deux jeunes femmes ont des personnalités différentes : plus extravertie pour l'Américaine, plus classique pour l'Anglaise. Kate Middleton affiche une certaine réserve et un côté «classique» collant parfaitement à l'image de la princesse attendant son prince charmant, tandis que Meghan ne cache rien de son passé d’actrice sexy et indépendante. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Kate a épousé William, le prince rangé et obéissant, tandis que Meghan s’apprête à épouser Harry, le prince «tête brûlée», hors des conventions et tourmenté.

DES STYLES DIFFÉRENTS

Avec ses tailleurs parfaitement ajustés et sa coiffure maîtrisée, Kate affiche une élégance en toutes circonstances. De son côté, Meghan peut passer du jean troué et du sac à main porté en bandoulière (du jamais vu jusqu'à présent chez la famille royale) à la robe d’actrice sexy en un clin d'oeil. Samedi, la robe de Meghan Markle sera scrutée sous toutes les coutures et forcément, comparée à celle que portait Kate en 2011, avec sa longue traîne de 2,70m, ses longues manches et sa dentelle de Calais. Moins habituée au protocole anglais que sa belle-sœur, l'Américaine va devoir se plier à la très stricte étiquette de la royauté britannique avant son mariage princier avec Harry.

Une longue attente pour Kate

Si Meghan a reçu sa demande en mariage très rapidement, soit un an seulement après leur rencontre, Kate, elle, avait dû attendre plusieurs années entre sa rencontre avec le prince William en 2001, à l’université, et sa demande en 2010, soit neuf ans plus tard. Le mariage tardant à être annoncé, la jeune femme avait même été surnommée «Waity Katie» («Katie qui attend»). Les fiançailles avaient finalement été officiellement annoncées le 16 novembre 2010, à Clarence House, après huit années de vie commune. Si les deux femmes ont actuellement le même âge, Catherine Middleton s’est mariée à l’âge de 29 ans avec le prince William, le 29 avril 2011.

Des trajectoires différentes

Il faut dire que Meghan Markle a déjà connu un premier mariage avant sa rencontre avec le prince Harry. L’Américaine avait en effet épousé en août 2011, après sept ans de vie commune, le producteur californien Trevor Engelson, dont elle avait divorcé le 7 mars 2014. En outre, Kate Middleton est déjà mère de trois enfants à 36 ans (George, Charlotte, et plus récemment Louis), tandis que Meghan n’en a pas.

Meghan Markle a été élevée à Los Angeles et ses parents, aujourd'hui divorcés, sont américains. Sa mère, Doria Loyce Ragland, est une afro-américaine professeure de yoga, et son père, Thomas Wayne Markle, d'origine néerlandaise et irlandaise, a été directeur de la photographie pour la télévision et le cinéma pendant quarante ans. Catherine Elizabeth Middleton est née au Royal Berkshire Hospital et a grandi dans le Berkshire. Elle est la fille de Michael et Carole Middleton (née Goldsmith), deux Anglais qui ont fait fortune en créant une entreprise d’accessoires de fête. William et Kate ont fait leurs études ensemble et se sont connus dans le même lycée, tandis que Meghan et Harry se sont rencontrés par l’intermédiaire d’une amie commune.

Des scandales autour de Meghan

La vie très calme de Kate et tranche avec celle plus tourmentée de Meghan. Si Kate Middleton n’a en définitive connu qu’un scandale suite à la publication de photos volées durant ses vacances en 2012, où elle apparaissait seins nus, Meghan Markle, elle, accumule les révélations gênantes autour de sa famille. Sa demi-sœur, Samantha, n’a pas hésité à l’humilier dans les médias, affirmant qu’elle était sans cœur, égoïste et arriviste. Thomas, son demi-frère, a quant à lui a envoyé une lettre manuscrite au prince Harry pour lui conseiller d’annuler le mariage, affirmant qu’il ferait une grosse erreur en épousant sa sœur. Enfin, le père de Meghan a renoncé à venir au mariage après avoir confessé qu’il avait participé à une fausse paparazzade, dans l’espoir -selon lui- de redorer son image écornée par la presse.