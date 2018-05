Violences à Gaza : Israël «a fait preuve de retenue», selon l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU

Tout en déplorant, au nom de son pays, les nombreux civils tués, la diplomate a directement pointé du doigt l'attitude du Hamas, responsable à ses yeux d'avoir attisé les débordements meurtriers.

«Le Hamas est satisfait des résultats d'hier», a-t-elle dit. Lundi, jour de l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine en Israël implantée à Jérusalem, des affrontements entre Palestiniens et l'armée israélienne survenus à la frontière entre Israël et Gaza, ont coûté la vie à une soixantaine de Palestiniens et fait 2.500 blessés.

"Those who suggest that the Gaza violence has anything to do with the location of the American embassy are sorely mistaken," Nikki Haley says https://t.co/uowNGBlt2Z pic.twitter.com/ZXajAGycVh

— CBS News (@CBSNews) 15 mai 2018