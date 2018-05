Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle sera célébré le samedi 19 mai à partir de 13 heures (heure française, 12h heure locale) et sera diffusé sur plusieurs chaînes françaises, dont CNews.

La cérémonie sera diffusée en direct de la chapelle Saint-George, au château de Windsor, à l'ouest de Londres. Elle sera célébrée par le révérend David Conner, doyen de Windsor et Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, officiera lors de l'échange des consentements.

Après s'être dits «oui» devant six-cents invités, le prince Harry et Meghan Markle quitteront le château de Windsor aux alentours de 14h (heure française) et feront un tour de calèche pour saluer la foule. «Ils espèrent que ce court trajet donnera l'occasion aux gens de se rassembler à Windsor et de profiter de l'ambiance de ce jour particulier», avait indiqué dans un communiqué le palais de Kensington.

Une réception aura lieu dans l'après-midi au Saint-George's Hall, la salle de banquets du château de Kensington, en présence de nombreux invités. Dans la soirée, aura lieu une fête en plus petit comité, organisée par le prince Charles.