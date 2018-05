En retard, il tente d'ouvrir la porte de l'avion sur le tarmac

Tout a commencé lorsque les équipes de la compagnie aérienne Jetstar ont annoncé au retardataire que l'embarquement était clos, relate The Sydney Morning Herald.

Excédé par cette mauvaise nouvelle, selon les témoins, l'homme de 30 ans a alors forcé un passage en bousculant les agents, avant de sauter sur le tarmac et de courir en direction de l'avion en question. La passerelle étant toujours accolée à l'appareil, il a ensuite monté l'escalier menant à la porte et tenté d'ouvrir celle-ci – en vain.

.@AusFedPolice officers have taken a man into custody after he ran across the tarmac then tried to rip open plane door. Three @JetstarAirways staff were allegedly attacked in the process. See the pictures tonight on @9NewsMelb pic.twitter.com/zBFsKVDr6d

— Kieran Jones (@kieranjones_9) 17 mai 2018