Le menu du mariage de Meghan Markle et du prince Harry dévoilé

On connaissait déjà la pâtisserie du dîner du mariage des futurs époux : un gâteau bio, au citron et à la fleur de sureau, rompant avec la tradition britannique du cake lourd et indigeste.

Selon le site officiel de la maison royale, Mark Flanagan, le chef cuisinier principal de la reine Elizabeth II, dirigera une équipe de 30 personnes et les premiers préparatifs ont débuté il y a trois jours pour recevoir dignement les 600 invités.

Au menu : des produits locaux et de saison déclinés en canapés, petits fours et bowls. «Le jour du mariage tombe à pic. Les meilleurs légumes britanniques arrivent à maturité. Le couple a mis un point d’honneur à respecter ce critère», a déclaré le chef royal. En effet, Meghan Markle, adepte de la nourriture saine, dite «healthy» en anglais, aurait converti son prince, qui a «perdu trois kilos» ces dernières semaines, selon le Daily Mail.

