Crash à La Havane : 3 survivants sont hospitalisés «dans un état critique»

D'après le média d'Etat cubain, trois personnes ayant survécu à l'accident se trouvent dans un état critique et ont été hospitalisées.

Il s'agit d'un Boeing 737 de la compagnie cubaine Cubana de aviacion à destination d'Holguin, à l'est du pays. Miguel Diaz-Canel, qui vient de succéder à Raul Castro à la tête du pays, s'est rendu sur place.

«Un regrettable accident aérien est survenu. Les nouvelles ne sont pas encourageantes, il semble qu'il y ait un nombre élevé de victimes», a déclaré le président à quelques journalistes présents près du lieu de l'accident.

L'avion s'est écrasé dans un champ situé derrière l'aéroport. Le drame est survenu au moment où il prenait son premier virage.

L’avion appartenait à la Blue Panorama Airlines et était affrété par la compagnie nationale cubaine Cubana de Aviacion, d'après la télévision Cuba TV. D’autres médias tels que Diario de cuba indiquent que l’appareil appartenait à la compagnie mexicaine Damojh.

Une source aéroportuaire a indiqué que l'équipage de l'appareil est étranger. Des sources locales ont indiqué qu'une épaisse colonne de fumée était visible à proximité de l'aéroport.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K

— Matt Blakeley (@blakeley1990) 18 mai 2018