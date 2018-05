Etats-Unis : une borne de fusils en libre service pour dénoncer l'épidémie des armes à feu

Une agence de communication (The Escape Pod) et une association de lutte contre la violence armée (Brady Center) sont à l’origine de ce coup d’éclat intitulé intitulé «Chicago Gun share program», pour montrer qu’il serait possible de se procurer une arme comme on prendrait un vélo en pleine rue, façon station de Vélib.

Si ces dix AR-15 sont factices, l’action, hautement symbolique, n’a pas manqué d’attirer l’attention sur l’inquiétant phénomène de propagation des armes à feu dans le pays. Et depuis son élection, Donald Trump, en fervent défenseur des armes à feu, est loin d'avoir calmé le jeu. «Le but est d’entamer une conversation sur la violence armée et les lois sur les armes», a écrit le Brady Center sur Twitter.

We are proud to partner with the @BradyCenter and launch "Metro Gun Share Program". This art installation aims to spark an important conversation about gun violence and gun laws. We encourage you to visit the installation at Daley Plaza. This will be up through May 16th. pic.twitter.com/yeKFiXcojy

— The Escape Pod (@The_Escape_Pod) 10 mai 2018