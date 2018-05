Fusillade dans un lycée du Texas : 10 morts, le tueur a utilisé les armes de son père

Dix personnes sont mortes vendredi lors d'une fusillade dans un lycée de Santa Fe (Texas) perpétrée par un élève de l'établissement.

La majorité des victimes seraient des étudiants a indiqué le shérif Ed Gonzalez, précisant par ailleurs que la situation est désormais «sous-contrôle».

Le tueur a utilisé les armes de son père, un fusil à pompe et un revolver. «Quelqu'un est entré avec un fusil et a comencé à tirer», a témoigné un homme à la chaîne locale KTRK. «Mon fils a dit que quelqu'un était entré dans la salle des cours d'arts et a commencé à tirer sur beaucoup d'élève», indique un père d'élève

Le président américain Donald Trump a d'abord fait état sur son compte Twitter de sa vive inquiétude. «Fusillade dans une école au Texas. Les premières informations montrent qu'on peut s'attendre à de mauvaises nouvelles», a-t-il tweeté. Puis, il a dénoncé «une attaque horrible».

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mai 2018

.

Les médias locaux évoque l'arrestation d'une personne, une information non-confirmée pour le moment de sources officielles.