Fusillade dans un lycée du Texas : au moins 8 morts, Trump dénonce une «attaque horrible»

La majorité des victimes seraient des étudiants a indiqué le shérif Ed Gonzalez, précisant par ailleurs que la situation est désormais «sous-contrôle».

Le président américain Donald Trump a d'abord fait état sur son compte Twitter de sa vive inquiétude. «Fusillade dans une école au Texas. Les premières informations montrent qu'on peut s'attendre à de mauvaises nouvelles», a-t-il tweeté. Puis, il a dénoncé «une attaque horrible».

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mai 2018