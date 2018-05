Contrairement à Kate et William, Meghan et Harry s'échangeront des alliances

Le palais de Kensington a confirmé, ce vendredi 17 mai, que le prince Harry et Meghan Markle s'échangeront des alliances ce samedi, après avoir prononcé leurs vœux.

Une tradition que le frère du futur marié, le prince William, avait choisi de ne pas inclure dans sa cérémonie de mariage en 2011. A l'époque, seule Kate Middleton avait reçu une alliance, «conformément aux souhaits du couple», avait alors précisé une porte-parole.

Mais si le prince William n'est pas un adepte de bijoux, le prince Harry lui, en porte quotidiennement depuis plusieurs années. Meghan Markle arbore d'ailleurs des bracelets africains similaires à ceux de son fiancé depuis le début de leur relation.

Aucun indice concernant les alliances n'a pour l'instant été révélé. Mais si l'on se fie à la tradition royale, la mariée devrait porter un anneau en or de Clogau. En effet, en 1923, la mère de la reine Elisabeth II avait reçu une alliance faite à partir de cet or gallois à l'occasion de son mariage avec le futur roi George VI. Ce métal précieux avait par la suite été utilisé pour les alliances de la reine Elisabeth et des princesses Margaret, Anne et Diana.

C'est à partir d'un kilo d'or de Clogau offert à la reine pour son 60e anniversaire que l'alliance de Kate Middleton a été fabriquée. Celle de Meghan Markle devrait être similaire, en or jaune, pour être assortie à sa bague de fiançailles.