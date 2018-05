L'émotion de la mère de Meghan Markle lors de la cérémonie de mariage

Arrivée en voiture accompagnée de sa fille, la mère de Meghan Markle, âgée de 61 ans, est entrée dans la chapelle Saint-George, quelques minutes avant la famille royale.

Après avoir pris place près de l'autel, sur l'un des bancs réservé aux intimes, Doria Ragland, habillée d'une robe et d'un manteau vert d'eau, n'a pu cacher son émotion en attendant le début du mariage princier.

Le père de la mariée, Thomas Markle et ex-époux de Doria Ragland, se remet d'une chirurgie cardiaque, au Mexique et n'a pu assister à la cérémonie.

#RoyalWedding



Black Twitter:



We are all Doria Ragland's face pic.twitter.com/jqLzeebPlc

— Cromwell (@Cromwell606) 19 mai 2018