Mariage princier : l'un des jumeaux de Jessica Mulroney crée le buzz

Alors qu’il portait la longue traîne en dentelle de la mariée, lors de l’entrée dans la chapelle Saint-George du château de Windsor, la joie qui se lisait sur son visage a conquis les spectateurs. Son enthousiasme a été partagé des centaines de fois sur les réseaux sociaux.

Mariage royal : Meghan Markle et le prince Harry se sont dit oui

Ce petit garçon de sept ans est l’un des jumeaux de Jessica Mulroney, une amie proche de la mariée. L'influenceuse et styliste canadienne a trois enfants avec la personnalité du petit écran Ben Mulroney, fils de l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney.

Favourite moment. This page boy's face when the fanfare started. #RoyalWedding2018 pic.twitter.com/CrTYXGDHCS

