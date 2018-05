Mariage Royal : quel est le dress code imposé aux invités ?

On ne plaisante pas avec l'étiquette, à Buckingham Palace. Les six-cents invités au mariage du prince Harry et de Meghan Markle devront se soumettre à un dress code très strict.

Un guide de sept pages dispensant quelques conseils a été distribué à chacun.

Ni velours, ni tweed, ni lin

Nous y apprenons notamment que les hommes devront porter un costume ou une jaquette (avec une veste queue-de-pie). La veste doit être de couleur sombre, et assortie d'un gilet clair et d'un pantalon sombre. Concernant les accessoires : la cravate, un chapeau haut-de-forme, des gants ou encore une canne pourront être portés. Attention, un costume mal ajusté, le velours, le tweed, le lin ou encore une tenue avec des rayures trop fines sont formellement déconseillés. Bien évidemment, un smocking trop clinquant ou une cravate extravagante ne seront pas bien vus. Les hommes qui portent un uniforme au quotidien (militaires, membres de la royauté...) sont invités à le porter.

DES CHAPEAUX POUR LES FEMMES

Quant aux femmes, elles sont attendues avec une «robe de jour» (le contraire d'une robe de soirée). Elle doit être «classique», de longueur «convenable» et couvrir les épaules. Les imprimés fleuris et la couleur pastel sont les bienvenus. Attention aux fashion faux-pas : des talons trop hauts, un décolleté plongeant ou encore un vêtement trop court sont fortement déconseillés. Tout comme les couleurs criades et les collants couleur chair !

Les chapeaux ne sont pas obligatoires, mais souhaitables. Des couvres-chefs qui ne sont pas si simples à choisir, ne serait-ce qu'au niveau du choix de la couleur : le blanc est pour la mariée, le noir rappelle le deuil. Il peut être extravagant, agrémenté par exemple de fleurs et de plumes. Pour bien faire, il faudra aussi penser à la forme du visage de celle qui le portera, à la couleur de ses yeux, ou encore à son caractère. Enfin, le chapeau ne doit pas être trop grand, pour ne pas cacher la vue de ceux qui se trouvent derrière soi durant la cérémonie.

les médailles et les épées interdites

Les invités seront par ailleurs priés à renoncer à tout contenant qui dépasserait la taille d'un sac-à-main, ou qui ressemblerait à un cadeau de mariage. Les futurs époux leur ont donné le nom de sept associations auxquelles ils pourront faire leurs dons.

Les médailles et les épées sont également proscrites. Comme le rappelle le Daily Mail, David Beckham avait causé un léger trouble en se présentant au mariage de Kate Middleton et du prince William avec sa médaille de l'OBE (l'Ordre de l'Empire britannique) épinglée du mauvais côté de son costume...