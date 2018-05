Mariage royal : tout savoir sur la chapelle Saint-George à Windsor

La chapelle Saint-George, au château de Windsor, à l'ouest de Londres, accueillera le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle, ce samedi 19 mai. Ce lieu emblématique a vu défiler de nombreuses cérémonies des membres de la famille royale.

Construite au XVe siècle et dédiée à Saint George, le saint patron protecteur de l'Angleterre, la chapelle, de style gothique, dépend directement de l'autorité de la couronne britannique depuis plus de 900 ans.

Ce lieu saint est en effet une «particularité royale», ce qui signifie qu’il n’est pas sous l’autorité d’un évêque, mais directement du monarque.

Baptêmes, mariages, funérailles… Des moments de vie importants ont marqué les murs de cette bâtisse londonienne, qui peut accueillir jusqu’à 800 personnes et plus de 500.000 personnes la visitent chaque année.

De nombreux mariages célébrés

Pas moins d’une quinzaine de mariages y ont eu lieu, une tradition inaugurée par le mariage d'Edouard VII et de la princesse Alexandra de Danemark, en 1863, et suivie par les mariages des nombreux enfants de la reine Victoria, comme le rappelle RTL. Cette année, deux mariages y sont célébrés : celui de Meghan Markle et du prince Harry, mais aussi celui de la cousine de ce dernier, la princesse Eugenie de York avec Jack Brooksban, en octobre.

Le prince Harry connaît bien la chapelle puisque c’est là qu’il a été baptisé en 1984. Son frère, le prince William, y a quant à lui reçu sa confirmation, en 1997. Leur père, le prince Charles, avait par ailleurs choisi ce lieu pour épouser Camilla en 2005.

Un Lieu de repos éternel

Les funérailles de la reine-mère Elizabeth en 2002, s’y sont également déroulées, et cette dernière y est enterrée aux côtés de son époux, le roi George VI.

Parmi les autres rois qui reposent dans cette chapelle figurent Charles Ier, exécuté en 1649 après la guerre civile anglaise, et Henri VIII, décédé en 1547 et enterré au côté de sa troisième épouse, Jane Seymour.

Des douzaines d’épouses royales, enfants et autres membres de la famille, ainsi que quelques nobles et hauts responsables, y sont aussi enterrés.

La chapelle fait également office de lieu de culte lorsque la reine séjourne au château de Windsor, l'une de ses trois résidences officielles. Elle accueille notamment la traditionnelle messe de Pâques, à laquelle la famille royale assiste chaque année.