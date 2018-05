Pour quelles raisons le prince Harry et Meghan Markle ont-ils été renommés duc et duchesse de Sussex ?

Ce samedi matin, à quelques heures du mariage entre le prince Harry et Meghan Markle, tous deux ont été sacrés duc et duchesse de Sussex par la reine Elisabeth II. On vous explique pourquoi !

Ce comté, situé dans le Kent, est le territoire anglais le plus proche des côtes normandes. Quant au dernier duc à porter ce titre, il était connu comme étant un homme progressiste.

Le comté n’avait plus de duc depuis 1843, suite au décès d’Augustus Frederick de Sussex, membre de la maison de Hanovre et sixième fils du roi George III, rappelle Le Parisien. Réputé doux et réservé, il était également déterminé : en 1793, à Rome, alors âgé de 20 ans, s'unit en secret avec lady Augusta Murray, une protestante. Son père fit annuler le mariage, mais le couple continua à vivre sous le même toit durant deux décennies, avec ses deux enfants.

Meghan Markle deviendra duchesse

En nommant le prince Harry et Meghan Markle de cette manière, la reine souligne avec humour la personnalité de ce petit fils avec lequel elle est extrêmement complice, et fait allusion à son union peu commune avec une roturière.

Le prince Henry de Galles, sixième dans l’ordre de succession au trône britannique, devient également comte de Dumbarton (Ecosse) et baron de Kilkeel (Irlande du Nord), a précisé le palais de Buckingham. Après le mariage, Meghan deviendra automatiquement duchesse mais pas princesse, à cause de ses origines roturières.