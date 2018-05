Fusillade dans un lycée au Texas : un élu américain estime que les portes de l'établissement sont en cause

Après la fusillade dans un lycée au Texas qui a fait dix morts et dix blessés ce vendredi 18 mai, un élu américain a déclaré que les nombreuses portes de l'établissement étaient la cause de cette tuerie.

«Il y a trop d'entrées et de sorties dans nos 8.000 établissements au Texas», a affirmé le lieutenant-gouverneur républicain Daniel Patrick lors d'une conférence de presse. «Il n'y a pas assez de gardes pour protéger chaque entrée et sortie [...] Il va falloir être créatifs», a-t-il ajouté.

TX Lt Gov Dan Patrick, a fierce opponent of gun control, says today's shooting may have been caused by Texas schools having "too many entrances and too many exits." pic.twitter.com/tLByRqL6oX — David Mack (@davidmackau) 18 mai 2018

Cet élu conservateur, qui s'était prononcé contre la régulation de la vente des armes à feu en 2016, envisage ainsi de limiter le nombre de portes dans les lycées afin d'éviter qu'une nouvelle fusillade se produise. Une idée qui a été raillée sur les réseaux sociaux.

«Enfin nous parlons du VRAI problème»

Finally we’re talking about the REAL issues. #DoorControl — Kyle Wizner (@KyleWizner) 20 mai 2018

«Les armes ne tuent pas les personnes. Les portes tuent les personnes»

«Peut-être qu'on devrait mettre les personnes comme le lieutenant-gouverneur à la porte»

Maybe people like the Lieutenant Governor should be shown the door. #doorcontrol https://t.co/4sUvEcIJOJ — the Guilty Conscience (@Kill_B0ts) 19 mai 2018

«Regardez cet incroyable arsenal d'armes !!!»

«Honnêtement, j'ai une crise d'angoisse quand je pense aux deux portes de ma maison»

Honestly, havening an anxiety attack thinking about the two doors in my house. #DoorControl — Tom Flynn (@Tom_Flys) 20 mai 2018

Le tireur présumé, Dimitrios Pagoutzis, a ouvert le feu dans le lycée Santa Fe ce vendredi à 8h (heure locale). Il s'est servi d'un fusil à pompe et d'un revolver qui appartenaient à son père. Le jeune homme de 17 ans a été interpellé et risque la peine de mort.