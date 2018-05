La famille royale remercie les milliers de badauds et de téléspectateurs

«Merci à tous ceux qui sont venus à Windsor et ceux qui ont suivi [le mariage] aux quatre coins du Royaume-Uni, du Commonwealth, et du monde aujourd'hui. Félicitations une fois encore aux jeunes mariés le duc et la duchesse du Sussex», a twitté la famille.

Thank you to everyone who came to Windsor and those who followed from around the UK, the Commonwealth, and the world today. Congratulations once again to the newly-married Duke and Duchess of Sussex. #royalwedding pic.twitter.com/SQWQg5ZsOq

— The Royal Family (@RoyalFamily) 19 mai 2018