Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : ce que l'on sait de la soirée privée

Le prince Harry et Meghan Markle se sont dit oui, samedi 19 mai. Après la cérémonie de mariage à la chapelle Saint-George de Windsor et un brunch organisé par la reine, les jeunes mariés ont convié leurs amis à une fête privée.

Voici ce que l'on sait de la suite des festivités, très très privées.

Un brunch émouvant

En milieu d'après-midi, Harry et Meghan ont été accueillis par la reine dans la salle des banquets du château de Windsor, où près de 600 personnes avaient été conviées à ce déjeuner.

Selon la presse britannique, Sir Elton John a chanté trois de ses chansons : Tiny Dancer, Your Song et Circle of Life. Au cours du banquet, les invités ont été surpris d'entendre le père du marié, le Prince Charles, s'adresser à son fils. Il a confié qu'il se souvenait encore de son cadet quand il était bébé et qu'il était ravi de le voir avancer dans la vie.

Au menu, les invités ont pu déguster des langoustines d'Ecosse, des asperges anglaises ou encore une panna cotta de petits pois aux oeufs de caille et citronnelle.

Quant au gâteau au citron bio de la côte Amalfi, elle est l'oeuvre de la cheffe-patissière Claire Ptak. Les deux femmes s'étaient rencontrées en 2015. Le gâteau avait été mis en valeur par un chemin de pivoines blanches.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 mai 2018

Une seconde robe et une jaguar

En fin d'après-midi, deux cents invités ont été conviés à continuer les festivités avec le couple de jeunes mariés. Ils disposaient de quelques heures pour se reposer et surtout vêtir une deuxième tenue de soirée. Ce qu'on fait le duc et la duchesse de Sussex.

Le prince Harry a quitté son uniforme militaire noir pour un smocking sobre. Quant à la jeune duchesse, elle a délaissé sa robe de mariage Givenchy pour une longue robe blanche, dévoilant ses épaules, de la créatrice britannique Stella McCartney. A l'annulaire droit, Meghan Markle portait également une aigue-marine, une bague appartenant à la princesse à Lady Diana.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 mai 2018

Afin de rejoindre leurs convives à la très belle résidense de Frogmore House, le couple est monté à bord d'une Jaguar type E, convertie en modèle électrique et conduite par Harry lui-même. Les invités ont été conviés à laisser leur téléphone portable à l'entrée de la résidence afin de profiter pleinement de la soirée et également pour maintenir secret le déroulé de la soirée.

Un cocktail pour l'occasion

Selon les tabloids anglais, les invités ont pu siroter un cocktail créé pour l'évènement, à base de gingembre («ginger» en anglais, qui signifie «roux») et rhum. Cette invention a été modestement appellé «Quand Harry rencontre Meghan».

Un feu d'artifices dans le ciel de Windsor

L'ouverture du bal pour le jeune couple d'amoureux s'est faite sur I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Sur les coups de 23 heures, heure locale, minuit en France, un grand feu d'artifice a été tiré, clôturant ainsi une très belle journée, riche en émotions.

Le couple devrait faire leur première sortie officielle mardi prochain à l'occasion d'une soirée caritative.