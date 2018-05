L'audience de Mark Zuckerberg au Parlement européen sera diffusée en direct sur Internet

L'audition mardi de Mark Zuckerberg, patron de Facebook, au Parlement européen, sur les lacunes du réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs, sera finalement diffusée en direct sur le net, a annoncé lundi 21 mai l'institution européenne, suite à la pression de plusieurs eurodéputés.

«J'ai discuté avec M. Zuckerberg de la possibilité d'une retransmission en direct sur internet de cette rencontre. Je suis heureux d'annoncer qu'il a accepté cette nouvelle demande», a annoncé le président du Parlement européen, Antonio Tajani, sur son compte Twitter. «La pression a marché ! Maintenant c'est officiel : l'audition de Zuckerberg sera diffusée sur le web», s'est félicité aussitôt l'eurodéputé vert allemand, Sven Giegold, sur Twitter.

«Il doit s'agir d'une audience publique»

Cette rencontre dans la capitale européenne entre les chefs des groupes politiques du parlement européen et Mark Zuckerberg, réclamée par l'UE après l'éclatement du scandale Cambridge Analytica, avait été annoncée mercredi dernier et devait initialement avoir lieu à huis clos. Or, plusieurs participants avaient déploré le fait qu'elle soit tenue derrière des portes closes. Ils réclamaient que le patron de Facebook rende des comptes publiquement, comme il l'avait longuement fait le mois dernier devant les parlementaires américains.

Le chef de file des eurodéputés libéraux, Guy Verhofstadt (ALDE), avait même annoncé qu'il boycotterait la rencontre si elle restait en cercle restreint. «Il doit s'agir d'une audience publique - pourquoi pas un Facebook live ?», avait tweeté l'ancien Premier ministre belge. Cette rencontre est d'autant plus importante qu'elle a lieu trois jours avant l'entrée en vigueur, le 25 mai, d'une législation européenne visant à mieux protéger les données personnelles des Européens.

L'Italien Tajani s'est félicité sur son compte Twitter que M. Zuckerberg ait accepté une diffusion en direct de cette rencontre : «C'est une excellente nouvelle pour les citoyens de l'UE. Je le remercie pour le respect qu'il montre au parlement européen».

Après Bruxelles, Paris

L'heure de cette réunion a été un tout petit peu décalée, puisqu'elle est désormais prévue entre 18H15 et 19H30 locales (16H15 et 17H30 GMT). Initialement, elle devait commencer à 17H45 (15H45 GMT). M. Zuckerberg et M. Tajani auront par ailleurs une rencontre bilatérale d'une demi-heure entre 17H45 et 18H15 locales (15H45 et 16H15 GMT), a précisé lundi un porte-parole du président du parlement européen à l'AFP.

Le lendemain de sa visite à Bruxelles, M. Zuckerberg doit faire partie de la cinquantaine de dirigeants de grandes entreprises du numérique reçus à Paris par le président français Emmanuel Macron. Une commission parlementaire britannique a elle aussi invité le patron de Facebook à venir s'exprimer sur le détournement de données personnelles, menaçant même début d'envoyer une «convocation officielle» s'il persistait à décliner.