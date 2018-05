Près de 25% de la population mondiale pourrait être obèse en 2045

Dans son documentaire «Supersize Me» (2003), Morgan Spurlock décide de se nourrir matin, midi et soir dans un fast food, après avoir appris que deux jeunes américaines avaient porté plainte contre une célèbre chaîne de restauration, la tenant responsable de leur obésité. Les effets sur sa santé et son moral se font ressentir quelques jours plus tard...[Capture d'écran Youtube / Supersize me / Pepe Carpentaria]