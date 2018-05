Angelina Jolie, Emma De Caunes... Qui sont les victimes d’Harvey Weinstein ?

Après des accusations d’harcèlement sexuel, viennent celles de viol. Le magnat d’Hollywood Harvey Weinstein est au cœur d’un scandale après les révélations du New York Times et du New Yorker, qui ont publié les témoignages accablants de certaines de ses victimes.

Elles sont aujourd’hui une dizaine de femmes à révéler avoir été victimes d’Harvey Weinstein.

Emma De Caunes

La comédienne et présentatrice française, qui a rencontré pour la première fois l'homme de 65 ans en 2010, révèle que Weinstein s'est présenté nu devant elle, le sexe en érection, lui demandant de s'allonger sur le lit, alors qu’elle se trouvait dans la chambre du magnat d’Hollywood, au départ pour un échange professionnel.

«C’était comme un chasseur face à un animal sauvage. La peur l’excitait», a-t-elle confié, ajoutant qu’elle a rapidement quitté la pièce et ignoré les appels qui ont suivi, alors que Weinstein lui proposait des cadeaux contre son silence.

Léa Seydoux

L'actrice française Léa Seydoux révèle au Guardian avoir elle aussi été victime du producteur américain. «Quand j'ai rencontré Harvey Weinstein pour la première fois, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour découvrir qui il était. A l'issue d'un défilé de mode auquel ils assistent tous les deux, le producteur insiste pour la voir le soir-même à son hôtel.

«Tout au long de la soirée, il a flirté et m'a regardée comme si j'étais un morceau de viande», raconte Léa Seydoux. Une fois dans la chambre, Harvey Weinstein s'est soudainement jeté sur Léa Seydoux, tentant de l'embrasser. «J'ai dû me défendre. il est grand, et gros, alors j'ai dû résister vigoureusement. Je suis partie, complètement dégoûtée», dit-elle.

Angelina Jolie

L'actrice Angelina Jolie a également donné un court témoignage au New-York Times. Le producteur lui aurait fait des avances «non désirées» depuis sa chambre d'hôtel, dans les années 1990. «J'ai eu une mauvaise expérience avec Harvey Weinstein dans ma jeunesse», écrit-elle dans un e-mail. «Par conséquent, j'ai choisi de ne plus jamais travailler avec lui et j'ai alerté ceux qui collaboraient avec lui.»

Judith Godrèche

Les faits se sont produits en 1996 lors du Festival de Cannes. Après un petit déjeuner de travail, l’actrice de «Ridicule» est invitée par Harvey Weinstein à poursuivre la discussion du marketing du film et même d'une campagne pour les Oscars. «J'étais si naïve», regrette-t-elle. Il lui propose un massage, elle refuse. Il se presse contre elle et tente de lui retirer son pull. Elle quitte la suite. Et quand elle a appelé une dirigeante de Miramax, la compagnie de Harvey Weinstein et de son frère Bob, celle-ci lui a conseillé de ne rien dire et ont mis sa tête sur l’affiche, comme pour mieux obtenir le silence.

Rosanna Arquette

Au début des années 90, Rosanna Arquette doit rencontrer Weinstein à un dîner au Beverly Hills Hotel pour prendre un scénario pour un nouveau film. Il lui donne rendez-vous dans sa chambre. Il ouvre et lui dit qu’il a besoin d’un massage, lui prend la main et la pose sur sa nuque. Quand elle la retire, il la reprend et la place sur son sexe en érection. «Je ne ferai jamais ça», lui dit-elle et il lui répond qu’elle fait une grave erreur. Rosanna Arquette assure que suite à ce refus, le producteur s’est acharné, pendant des années, à freiner sa carrière.

Gwyneth Paltrow

Harvey Weinstein aurait tenté d’avoir une relation sexuelle avec l’actrice. Après l'incident, Brad Pitt, qui était en couple avec cette dernière à l'époque, aurait demandé à Harvey Weinstein de ne plus jamais avoir de comportement équivoque avec elle, ce que l'acteur a confirmé au Times.

Rose McGowan

Il y a un an, l’actrice de la série Charmed révélait sur Twitter avoir été violée par un puissant patron de cinéma. Le New York Times révèle qu'en 1997, Rose McGowan a passé un accord amiable de 100.000 dollars avec Harvey Weinstein à la suite d'un autre incident dans une chambre d'hôtel pendant le festival de Sundance. Elle n'avait alors que 23 ans et venait de jouer dans le film d'horreur à succès Scream. Cet accord à l'amiable n'était pas un aveu de culpabilité mais une façon d' éviter les litiges et acheter la paix», indique l'accord, consulté par le journal américain.

Asia Argento

L'actrice italienne affirme avoir été violée par le co-fondateur du studio Miramax. Selon la fille du réalisateur italien Dario Argento, le magnat de Hollywood aurait eu une relation sexuelle orale non consentie avec elle en 1997 dans une chambre d'hôtel de la Côte d'Azur.

C'était un cauchemar», a-t-elle déclaré, précisant avoir été invitée par l'un des membres de l'équipe d'Harvey Weinstein, avant de se retrouver seule avec lui. Dans l'article publié mardi sur le site du New Yorker, elle explique que l'incident a été «un traumatisme horrible». Elle raconte qu'Harvey Weinstein a insisté pour la voir, ce qu'elle accepté. Il a aussi eu d'autres relations sexuelles avec elle durant les cinq années suivantes. Elle les qualifie de consenties mais dit s'être sentie «obligée» de céder à ses avances.

Lucia Evans

Cette actrice accuse le producteur de l'avoir forcée à lui faire une fellation en 2004 et une autre jeune femme, qui a souhaité garder l'anonymat, l'accuse d'une relation sexuelle forcée.

Lucia Stoller

«Il m’a obligée à lui faire une fellation. J’ai dit et répété "non" mais peut-être que je ne me suis pas assez battue. […] C’est un homme fort, il a pris le dessus sur moi. […] J’ai abandonné, en quelque sorte. Et c’est le plus terrible là-dedans, et la raison pour laquelle il a pu continuer à agir comme ça si longtemps : les victimes renoncent et ont ensuite le sentiment que tout est de leur faute.»

Ambra Battilana

En 2015, la jeune mannequin italienne et aspirante actrice accuse Weinstein d'avoir attrapé ses seins, d'avoir mis les mains sous sa jupe et d'avoir tenté de l'embrasser lors d'une réunion de travail, dans les locaux de la société de Weinstein à TriBeca à New York.

La jeune femme confie avoir appelé la police, mais le procureur de Manhattan n'a finalement pas engagé de poursuites.

Ashley Judd

L'actrice de 49 ans affirme dans le New York Times qu'il y a vingt ans, alors qu'elle était venue le voir pour un petit-déjeuner de travail, Harvey Weinstein l'a fait monter dans sa chambre d'hôtel. En peignoir, il lui aurait alors demandé s'il pouvait la masser ou si elle pouvait le regarder prendre une douche. Cette dernière confie s'être sentie «paniquée, piégée».

Mais en 2015, elle affirmait déjà avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d'un grand producteur d'Hollywood. L'histoire remontait à 1997. «Il m'a fallu des années avant de comprendre que ce qui s'était passé était quelque chose de terriblement anormal et illégal», disait-elle au magazine Variety.

Lupita Nyong'o

L'actrice oscarisée Lupita Nyong'o a confié dans le New York Times avoir été harcelée sexuellement par Harvey Weinstein. Elle y raconte notamment comment après l’avoir invitée chez lui pour lui présenter sa famille, le producteur a fini par l'amener dans sa chambre, la poussant à se sentir obligée de «lui faire un massage» pour avoir «physiquement le dessus». Massage au cours duquel il a fini par enlever son pantalon, malgré les refus de l'actrice.

Et ce n’est pas tout. Lupita Nyong’o raconte comment au cours d'une invitation au restaurant, le producteur lui aurait dit : «Je vais aller droit au but. J'ai une chambre à l'étage, on peut y finir le repas». Face au refus, la star de «Twelve Years a slave» se serait vu répondre que pour être actrice, elle devait «accepter de faire ce genre de choses.»

Uma Thurman

Dans une interview accordée au New York Times, l’actrice raconte qu’Harvey Weinstein l'a agressée dans des hôtels à Paris et à Londres. «Il m'a poussée et a essayé de se jeter sur moi et de se déshabiller. Il a fait plein de choses désagréables.»

Après l'agression, qui s'est déroulée après la sortie de «Pulp Fiction» (1994) et avant le tournage de «Kill Bill : Vol. 1» (2003), Uma Thurman s'est rendue dans l'hôtel de son producteur pour lui faire face. Elle explique l'avoir alors mis en garde : «Si tu fais ce que tu m'as fait à d'autres personnes, tu vas perdre ta carrière, ta réputation et ta famille, je te le garantis.»