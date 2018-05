En 2005, Courtney Love mettait en garde contre Harvey Weinstein

Courtney Love avait elle-même fait mention de cet avertissement dans un tweet daté du samedi 14 octobre : «Même si je ne suis pas l’une de ses victimes, j’ai été éternellement bannie de CAA («Creative Artists Agency», une agence artistique) pour avoir parlé contre Harvey Weinstein».

Although I wasn't one of his victims, I was eternally banned by CAA for speaking out against #HarveyWeinstein #rape https://t.co/8giwNkrC5t

— Courtney Love Cobain (@Courtney) 14 octobre 2017