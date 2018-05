Une explosion fait 15 blessés dans un restaurant près de Toronto

C'est ce qu'ont indiqué les services de police de la province d'Ontario dans la soirée. L'incident, provoqué par une bombe artisanale, est survenu autour de 22h30 jeudi soir au Canada (il était 4h30 en France).

Au total, quinze personnes ont été blessées. Parmi elles, trois se trouvent dans «un état critique» et ont été transportées en urgence à l'hôpital, ont précisé les autorités.

Deux individus, auteurs présumés de cet attentat ont pris la fuite. Ils sont activement recherchés par les autorités, indique le Globe and Mail. On peut apercevoir les deux suspects aux visages partiellement recouverts sur des images de vidéosurveillance relayées par la police sur Twitter.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6

