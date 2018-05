60% des Irlandais disent «oui» à la libéralisation de l'avortement

Le «oui» l'a emporté à un peu plus de 60 %, selon les premiers résultats officiels partiels publiés ce samedi 26 mai.

60,19% des électeurs de Galway East, première circonscription dépouillée sur quarante, se sont dits favorables à une libéralisation de la législation, actuellement l'une des plus restrictives d'Europe, a annoncé le centre de comptage central basé à Dublin. La participation y a atteint 63%.

Le Premier ministre Leo Varadkar, qui a fait campagne pour le «oui», s'est d'ores-et-déjà réjoui de ces résultats. «Il semble que nous allons faire l'Histoire», a-t-il ainsi tweeté.

Thank you to everyone who voted today. Democracy in action. It’s looking like we will make history tomorrow.... #Together4Yes

