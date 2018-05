Huit chiots naissent au beau milieu de l'aéroport de Tampa

Eleanor Rigby, surnommée Ellie, attendait, en compagnie de sa maîtresse, un vol à destination de Philadelphie, où elle réside.

C’est alors que, selon les informations de NBC, la chienne âgée de 2 ans a commencé le travail préalable à la mise bas. Rapidement, des pompiers présents dans l’enceinte de l’aéroport se sont rendus au chevet d’Ellie, pour l’aider à donner naissance.

Huit chiots, sept mâles et une femelle, ont ainsi vu le jour sans aucun problème. La propriétaire a expliqué qu’elle savait que sa chienne était enceinte mais ne la pensait pas aussi proche du terme de la gestation.

#Ellie is the proud mother of 6 boys so far...The delivery crew including @TPAPolice @flytpa awaits number 7. Will it be a girl? #AirportPuppies pic.twitter.com/Wla9iHjGEJ

— Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) 25 mai 2018