Les Irlandais disent «oui» à la libéralisation de l'avortement

Le «oui» l'emporterait à 68%, selon une enquêteIpsos/MRB pour le journal Irish Times. Un autre sondage, réalisé par Behaviour & Attitudes pour la chaîne publique RTE, donne le «oui gagnant» avec 69,4% des voix.

Les résultats définitifs seront connus officiellement ce samedi 26 mai.

Le Premier ministre Leo Varadkar, qui a fait campagne pour le «oui», s'est d'ores-et-déjà réjoui de ces résultats. «Il semble que nous allons faire l'Histoire», a-t-il ainsi tweeté.

Thank you to everyone who voted today. Democracy in action. It’s looking like we will make history tomorrow.... #Together4Yes

— Leo Varadkar (@campaignforleo) 25 mai 2018