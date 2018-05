Italie : Giuseppe Conte reçu par le président

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, qui s'efforce depuis mercredi de constituer son équipe, sera reçu ce dimanche à 19h00 par le président italien Sergio Mattarella.

M. Conte a quitté son domicile romain vers 16H30 (14H30 GMT) pour se rendre à la Chambre des députés en vue d'ultimes tractations avant de boucler la liste de son gouvernement, qu'il devrait ensuite remettre en début de soirée au président italien, a indiqué la présidence italienne.

On ignorait en milieu d'après-midi la composition de ce gouvernement, attendu depuis près de trois mois par les Italiens, dont la formation a été rendue très difficile en raison d'un blocage sur le nom du futur ministre des Finances.

Les vainqueurs des législatives du 4 mars, la Ligue (extrème-droite) de Matteo Salvini, 45 ans, et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) de Luigi Di Maio, 31 ans, souhaitent la nomination de Paolo Savona, 81 ans, un économiste eurosceptique, ce à quoi le président Mattarella s'est jusqu'à présent refusé. «Je crois que le professeur Conte est arrivé tout près d'une conclusion et que ce soir (dimanche), on pourra boucler l'équipe de gouvernement», a déclaré dimanche devant la presse le chef du groupe M5S au Sénat Danilo Toninelli.