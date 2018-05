Londres met en place le paiement par carte pour les musiciens de rue

C'est le fruit d'un partenariat entre la municipalité londonienne - qui s'occupe de la gestion et du déploiement des musiciens de rue via son antenne Busking in London- et de la société suédoise spécialisée dans la technologie, iZettle.

Ensemble, ils délivrent des terminaux de paiement aux artistes, répartis dans les trente-deux «borroughs» (arrondissements) de la capitale.

Pourquoi avoir lancé ce projet ?

Pour l'édile travailliste de Londres, Sadiq Khan, il s'agit là d'encourager les quelques 8,7 millions d'habitants à soutenir davantage l'art de rue. Un art, qui permet selon lui à tous ces musiciens «émergents d'affiner leur talent», note le Guardian.

Performing LIVE @RAFarmersMkt now we have the amazingly talented and soulful @DividedSoulUK! Come and listen to some great tunes in the sun and show your support! @BuskInLondon #Greenwich #woolwich #GreatMusic pic.twitter.com/Wh1Qf9RNVA

— RA Farmers Market (@RAFarmersMkt) 26 mai 2018