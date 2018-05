Les 8 théories du complot les plus connues

JFK, Lady Di, Sida, Apollo… près de 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot, d’après une étude de l’IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l’observatoire Conspiracy Watch.

Voici huit théories du complot populaires, à prendre évidemment avec (beaucoup) de recul.

«Personne n’a jamais marché sur la Lune»

Certains affirment que la Nasa aurait mis en scène le programme Apollo et que personne ne se serait jamais posé sur la Lune. Ils mettent en cause plusieurs éléments. Sur les images des astronautes, on observe le drapeau américain posé sur la Lune qui flotte mais pour les complotistes, il est impossible que le drapeau flotte sur la Lune alors qu’il n’y pas d’atmosphère.

Selon l’étude de l’IFOP, près d’un demi-siècle après l’événement en question, 16% des Français soutiennent que «les Américains ne sont jamais allés sur la Lune», «la NASA ayant fabriqué des fausses preuves et de fausses images de l’atterrissage de la mission Apollo».

«Les attentats ont été planifiés par d'autres que des terroristes islamistes»

Le 13 novembre, Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher… Trois ans après ces attaques, près d’un Français sur cinq (19%) estime que «des zones d’ombre subsistent» et que «ce n’est pas vraiment certain que ces attentats aient été planifiés et réalisés uniquement par des terroristes islamistes».

Concernant les attentats du 11 septembre, certains estiment que le gouvernement les a «déclenchés» notamment en déposant des explosifs dans les tours. Les deux édifices, construits dans l’objectif de résister à tous les chocs mais se sseraient finalement écroulées trop rapidement, selon eux. L’un des gardiens d’une des tours, William Rodriguez, a également affirmé avoir entendu des bruits sourds, une explosion qui venait du bas, avant de s’échapper du bâtiment. Ce qui conforte les complotistes.

«Le sida est un virus créé en laboratoire»

L’origine du VIH est controversée. Les tenants des théories du complot assurent que ce virus aurait été créé en laboratoire par le Département de la Défense des États-Unis pour «diminuer la population mondiale».

Selon l'étude de l’IFOP, 32% des Français sont persuadés que le virus a été «testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde» et plus de la moitié des Français (55%) estiment que «le ministère de la santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins», selon l’IFOP.

«La Terre est plate»

Selon l’étude de l’IFOP, 9% des Français estime qu’il «est possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école». Pour certains, malgré les nombreuses images de la Terre vue de l'espace, il suffit de regarder autour de soi, à l’horizon pour juger soi-même : «la Terre est plate». D’autres estiment que la terre ne bouge pas et ne tourne pas mais que ce sont le soleil et la lune qui tournent autour de la Terre.

«Le président Kennedy a été assassiné par la CIA»

Le 22 novembre 1963, le président américain John F. Kennedy (JFK) est assassiné alors qu’il traversait Dallas dans une voiture décapotable. Officiellement, JFK a été tué par Lee Harvey Oswald, lui-même assassiné 48 heures après. Il aurait agi seul mais cette version, seuls 19% des Américains y croient.

Plusieurs théories circulent autour de cet assassinat. La plus connue met en cause des agents de la CIA qui auraient tué Kennedy en raison de son manque de soutien après l’échec de l'agence à mener à bien le débarquement de la Baie des Cochons à Cuba en 1961. D’autant plus que l’ex-directeur de la CIA, Allan Dulles, renvoyé par Kennedy après l’épisode cubain, a été nommé à la commission d’enquête Warren (celle qui avait été chargée de faire la lumière sur l’assassinat).

«Lady Di aurait a été assassinée sur ordre de la famille royale»

Diana Spencer, l’un des femmes les plus célèbres de sa génération, meurt tragiquement dans un accident de voiture dans le tunnel de l’Alma à Paris, en 1997. Mais pour les adeptes des complots, Lady Di aurait en fait été assassinée à la demande de la famille royale.

Des motivations qui s’expliquent, selon les adeptes, par l’union avec le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed que Lady Di avait l’intention d’officialiser. Selon le père de Dodi Al-Fayed, ils allaient annoncer leurs fiançailles le lundi suivant leur mort, rapporte The Sun. Une union qui aurait déplu à la famille royale puisque l’homme était musulman et s’était vu refuser la nationalité britannique à deux reprises, selon le père. D’autres rumeurs apparaissent autour de l’accident : la ceinture de Lady Di était coincée, le Samu aurait mis 1h30 pour arriver à l’hôpital, Diana aurait été assassinée dans l’ambulance…

«Le monde est gouverné par des reptiliens»

Des reptiles extraterrestres à l’allure humaine gouverneraient secrètement notre planète. Les partisans de cette théorie pensant que ces «hommes lézards» agiraient dans l’ombre et manipuleraient l’espace humain. Selon les adeptes de cette théorie, ils représenteraient 50% de la population et se nourriraient d’humains.

La Reine Elizabeth II, Madonna, Katy Perry, Barack Obama ou encore Nicolas Sarkozy seraient en fait des reptiliens, selon les théoriciens du complot.

«Michael Jackson et Adolf Hitler ne sont pas morts»

Jeanne D’arc, Adolf Hitler, Mickael Jackson ou encore Elvis Presley auraient survecu à leur décès officiel.

Par exemple, Adolf Hitler ne se serait pas réellement suicidé en 30 avril 1945 dans son bunker, dans Berlin investie par les troupes russes. Mais pour l’universitaire brésilienne Simoni Guerreiro Dias qui a publié sa thèse sur ce sujet, Adolf Hitler aurait fui en Amérique latine et refait sa vie au Brésil avant de mourir en 1984, à l’âge de 95 ans. Elle a d’ailleurs publié une photo censé le représenter avec une femme noire. De plus, en 2009, l’hebdomadaire britannique The Observer a affirmé qu’un fragment du crâne d’Hitler serait en réalité celui d’une femme âgée de 20 à 40 ans.