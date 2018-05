Elle reçoit une bourse d'un million d'euros par erreur et la dilapide

Une étudiante sud-africaine qui avait reçu par erreur une bourse de près d'un million d'euros et commencé à la dilapider a été arrêtée mardi pour vol à East London (sud-est), où elle a comparu devant un tribunal.

Sibongile Mani, 28 ans, s'est livrée à la police mardi, a expliqué à l'AFP une porte-parole de la police, Anelisa Feni.

En juin dernier, l'élève de l'université Walter Sisulu de Mthatha (sud-est), dans la province du Cap oriental, avait vu son compte crédité de 14 millions de rands (environ 960.000 euros) au titre d'une allocation mensuelle versée par le gouvernement aux étudiants démunis.

Selon l'université, l'erreur avait été commise par l'entreprise en charge de payer les bourses, qui avait ajouté quatre zéros à la somme de 1.400 rands (environ 96 euros) normalement versée à l'étudiante.

Vêtements de luxe et fêtes

L'heureuse bénéficiaire s'était bien gardée de signaler l'erreur et empressée de dépenser une partie de son magot en achetant des vêtements de luxe et un smartphone et en organisant une fête.

La bourde avait été découverte au bout de trois mois et l'argent encore disponible sur le compte de la jeune femme immédiatement récupéré.

L'étudiante a été libérée mardi après avoir reçu un avertissement et convoquée à une nouvelle audience le 2 juillet.