Irlande : frustrée par Tinder, elle crée une application pour trouver des amis

La fièvre du samedi soir mène parfois vers de grandes découvertes.

Il y a quatre ans, alors qu’elle voulait sortir pour aller danser, Elva Carri, une Irlandaise de 33 ans, s’est retrouvée sans aucun ami disponible pour l'accompagner dans sa virée nocturne.

Mais elle ne souhaitait pas rencontrer un homme, juste s'amuser avec un ou une amie. Elle a alors imaginé un stratagème culotté : elle a changé son statut sur l’application de rencontre Tinder, se faisant passer pour un homme cherchant une femme, et a adapté sa description : «Je suis une femme, j’aime les hommes. Mes amis ne voulaient pas aller danser. Est-ce que vous voulez bien m’accompagner ?».

Alors qu’elle ne pensait n'obtenir pas plus de deux ou trois réponses, Elva a finalement reçu une centaine de propositions de femmes prêtes à aller danser toute la nuit.

Cette réussite a donné à Elva l’idée de lancer une application dédiée, et «GirlCrew : The easiest way to get new friends» est née. Depuis, plus de 100 000 femmes l’ont téléchargée, et l'utilisent dans une trentaine de grandes villes du monde, dont Londres ou Los Angeles.