Giuseppe Conte, nommé président du Conseil, forme un nouveau gouvernement italien

Le président italien a chargé une nouvelle fois Giuseppe Conte, un juriste novice en politique choisi par les antisystème et l'extrême droite, de former le gouvernement, a annoncé jeudi soir la présidence.

Guiseppe Conte a présenté au président Sergio Mattarella la liste de ses ministres, qui prêteront serment vendredi à 16h (14H00 GMT), a précisé le secrétaire général de la présidence, Ugo Zampetti. L'annonce officielle de cette liste était attendue sous peu.

Les deux chefs de file des antisystème et de l'extrême droite, Luigi Di Maio (M5S, antisystème) et Matteo Salvini de la Ligue (extrême droite), deviennent vice-présidents du Conseil, le premier chargé du Développement économique et le second de l'Intérieur, a annoncé le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.

Paolo Savona, l'économiste anti-euro dont la figure avait fait échouer une première tentative de gouvernement populiste, devient ministre des Affaires européennes, tandis que le ministère de l'Economie et des Finances revient à Giuseppe Tria, un professeur d'économie politique favorable au maintien de l'Italie dans l'euro, et que le très européen Enzo Moavero Milanesi arrive aux Affaires étrangères.

Après le départ de M. Cottarelli, la présidence a annoncé la convocation de M. Conte pour 21h (19H00 GMT). Ce juriste de 53 ans, novice en politique choisi par MM. Di Maio et Salvini, qui a assuré encore jeudi matin son cours de droit privé à Florence, devrait être à nouveau chargé de former le gouvernement, huit jours après avoir reçu son premier mandat.

Il avait jeté l'éponge dimanche après le veto du président sur un ministre des Finances anti-euro.