Kim Kardashian à la Maison Blanche pour parler de la réforme des prisons

Cette rencontre a eu lieu à la Maison Blanche le mercredi 30 mai. Vêtue d'un ensemble noir discret et d'escarpins jaune vif, Kim Kardashian, qui milite pour la libération d'une grand-mère emprisonnée à vie, est arrivée à Washington dans l'après-midi, selon un photographe de l'AFP.

«Super rencontre avec @KimKardashian aujourd'hui, nous avons parlé réforme carcérale et condamnations», a tweeté le président américain.

Tout sourire sur la photo, Donald Trump se tient assis aux côtés de la star de la télé-réalité dans le Bureau ovale.

BFMTV rapporte que la star et le président ont notamment abordé le cas d'une grand-mère emprisonnée à vie, derrière les barreaux depuis maintenant 20 ans pour un délit non-violent lié à la drogue.

L'administration de Barack Obama avait fait de la modification des lois rigides sur les condamnations une priorité mais n'avait pas réussi à obtenir le soutien du Congrès, ce qui a entraîné un flot de grâces présidentielles et de mesures de clémence. Donald Trump, quant à lui, a pris le parti d'adopter une ligne bien plus sévère.

Plusieurs médias rapportent que Kim Kardashian s'est également entretenue avec Jared Kushner, gendre et conseiller du président, qui mène les efforts, pour l'instant balbutiants, de la Maison Blanche pour réformer le système de justice pénale.

Sans partager de photo sur son compte, Kim Kardashian a tenu à remercier le président américain sur Twitter. Elle s'est déclarée optimiste pour l'avenir d'Alice Marie Johnson : «Nous espérons qu'elle - et tant d'autres dans son cas - auront une seconde chance à la vie».

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 mai 2018