États-Unis : le marathon de San Diego brièvement interrompu, un tireur interpellé

«Le tireur de 100 West C St. est en garde à vue. Il n'y a plus de menace, a indiqué sur Twitter la police de San Diego. La scène est sécurisée. Le Rock and Roll Marathon a repris.»

La police a employé le mot neutre de «active shooter» sans préciser s'il s'agit d'un homme ou, comme l'affirment plusieurs médias, d'une femme. Le suspect se serait trouvé dans un immeuble de parking, près de la ligne d'arrivée du marathon. Aucune information sur d'éventuels blessés n'a été communiquée. Selon des médias locaux, un policier se serait lui-même blessé à la jambe.

The Active Shooter at 100 West C St. is in custody. There’s no longer a threat to the community. The scene is secure. The Rock and Roll Marathon has resumed.

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) 3 juin 2018