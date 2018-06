La police tire sur un homme à l'intérieur de la cathédrale de Berlin

La police a blessé par balles un homme armé d'un couteau et «causant des troubles» à l'intérieur de la cathédrale de Berlin, en Allemagne, ce dimanche 3 juin. Elle indique ne pas avoir d'éléments sur une «motivation terroriste» derrière l'incident.

«Il n'y a pas d'éléments montrant qu'il y a des motivations terroristes derrière cet incident», a indiqué une porte-parole de la police à l'AFP.

«Vers 16h00 (14h00 GMT) la police est intervenue en raison d'une personne y causant des troubles, par la suite un officier de police a fait usage de son arme de service», a indiqué une porte-parole de la police à l'AFP, sans plus de précisions.

L'individu, âgé de 53 ans et de nationalité autrichienne, a été blessé aux jambes, a annoncé la police sur son compte Twitter. Elle invite également à «éviter toute spéculation» sur les motivations de la personne blessée et indique ne pas pouvoir donner plus de détails à ce stade. Plusieurs témoins de la scène ont reçu un soutien psychologique de la part des secours, selon les médias allemands.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.



^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 juin 2018

Selon l'AFP, plusieurs policiers munis d'armes automatiques patrouillaient dans les environs de ce lieu touristique de la capitale allemande. La cathédrale a également été bloquée par des cordons de police.